Бренд Jeep представил два новых гибридных автомобиля

21.07.2020, 9:06, Новости дня

Американский гигант Jeep анонсировал онлайн-премьеру новых гибридных внедорожников Renegade и Compass.

В свою очередь, еще в конце 2019 года появились данные относительно выхода автомобилей с гибридными силовыми установками. Данные модели отличаются повышенной производительностью, а также экономичными агрегатами. Более того, новинка получила гибридную силовую установку с мотором на 1,3 литра при мощности 237 л.с. в максимальном исполнении.

Предполагается, что за счет электрического агрегата внедорожник сможет разогнаться до 130 км в час, а запас хода составляет порядка 50 километров. Вместе с тем зарядить аккумулятор для дальнейшей езды на электротяге станет возможным за 2 часа.