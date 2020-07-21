Скоро состоится официальный дебют нового Haval H6

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21.07.2020, 9:06, Новости дня

Ценник на обновленный кроссовер Haval H6 составит порядка 1,1 миллиона рублей в пересчете на местную валюту.

Производитель анонсировал, что старт продаж состоится уже через несколько недель на внутреннем рынке, однако точный выход пока не сообщается. Вместе с тем и технические параметры транспортного средства до настоящего времени остаются зашифрованными и будут объявлены несколько позже. Более того, новинка имеет улучшенные параметры и передовые технологии, отсутствующие в предшествующем поколении Haval H6.

Предполагается, что старт продаж состоится сразу после официальной презентации кроссовера. Эксперты пока не берутся  прогнозировать комплектации и другие важные параметры относительно модели Haval H6.





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