 

Ученые: Африка может расколоться на две части

21.07.2020, 9:02, Разное

В районе африканских Афар континент может расколоться на две части, между которыми через несколько миллионов лет сможет образоваться еще один океан. Об этом заявили геологи Тулейнского университета в США.

Они подчеркнули, что этот африканский регион находится на стыке сразу трех тектонических плит и в настоящее время они начали отдаляться друг от друга.

Ученые уверены в том, что рано или поздно Африка расколется на два новых континента. Специалисты указали на то, что недавно в районе африканских Афар появилась огромная трещина, длина которой на сегодняшний день уже превышает 56 км.

Ученые обнаружили этот разлом в Африке 15 лет назад, но тогда он был сравнительно небольшим, его размеры начали увеличиваться совсем недавно, и ученые отмечают, что подобные процессы могут занимать сотни лет, но на этот раз все произошло за считанные дни. За движением тектонических плит ученые наблюдают с помощью спутников.





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