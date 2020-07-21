Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе камень с цветными вкраплениям

21.07.2020, 8:57, Разное

Марсоход Curiosity уже несколько недель наслаждается своими летними приключениями. В ходе своего двухкилометрового путешествия ровер обнаружил странный объект в месте под названием Breamish. Ученые заинтересовались скалой с необычными цветами и решили использовать химические инструменты марсохода, чтобы узнать больше об этом объекте.

В течение трех дней марсоход будет исследовать магматическую породу, которая разветвилась на плоские листы. Этот объект, несмотря на то, что он достаточно пластичный, является чем-то вроде камня. После того, как ровер проанализирует породу, он приступит к сопоставлению газов атмосферы, с молекулами в образцах.

Как мы уже сообщали ранее, сейчас Curiosity находится в «летнем путешествии», постепенно поднимаясь на гору Эолида, которая возвышается со дна кратера Гейла. Марсоход направляется в места, где почва Марса богата сульфатами, такими как гипс и соли. Эти сульфаты представляют особый интерес, поскольку они часто образуются при испарении воды, поэтому их присутствие может дать ключ к истории воды на Марсе.

Ученые знают, что когда-то на поверхности Марса была вода, и она могла бы даже обеспечить пригодную для жизни среду обитания. Возможность существования древней жизни на Марсе была предметом интенсивного изучения, и марсоходы работали над исследованием этого вопроса в течение десятилетий.

Сейчас самым ожидаемым проектом по изучению древней жизни на Марсе является запуск новейшего марсохода Perseverance, который должен произойти в конце июля.