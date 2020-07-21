 

Михаил Дегтярев представлен правительству Хабаровского края

21.07.2020, 8:53, Новости дня

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил правительству Хабаровского края врио губернатора региона Михаила Дегтярева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представление нового главы края проходит в здании регионального кабмина в Хабаровске, передает ТАСС.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.

Ранее во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск. В пресс-службе правительства региона сообщили, что представление нового врио губернатора Хабаровского края правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).





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