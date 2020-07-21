Заброшенный рудник на Урале заливает окрестности серной кислотой

21.07.2020, 8:55, Разное

На Урале – экологическое бедствие в поселке Левиха Свердловской области. Шахтные воды из заброшенного рудника несколько лет отравляли окрестности кислотными стоками, и там, куда они проникли, все живое выжжено, а земля покрыта бурым налетом. Снимки с места аварии появились в Сети на прошлой неделе, и лишь после этого власти области начали действовать: в ближайшее время они обещают провести аукцион и начать работы по ликвидации разлива шахтных вод.

На Левихинском руднике с конца 20-х годов XX века добывали медный колчедан. В начале нулевых предприятие оказалось никому не нужно. Рудник был заброшен, выработки – переданы на баланс государству. С тех пор в Левихе с переменным успехом идет борьба с подземными водами, которые содержат многие ядовитые вещества из таблицы элементов Менделеева.

Если зачерпнуть воду из шахты рукой и понюхать, в ней можно явно почувствовать запах металлов. Для растений же эта вода убийственна: левихинский минерал пирит, который вступает в реакцию с водой и атмосферным воздухом, образует серную кислоту H2SO4. Именно она вымывает из глубин и выносит на поверхность смертоносные для всего живого тяжелые металлы и диоксиды и убивает растения. С тех пор как воды из шахты стали просачиваться на поверхность, буро-разноцветные окрестности рудника стали напоминать искусно созданные декорации к очередной саге о покорении Марса.

По плану шахтные воды из заброшенного месторождения должны были идти через очистительную установку в пруд-осветлитель, где им предстояло долгое отстаивание. Но, как подчеркивает эколог Андрей Волегов, председатель правления региональной общественной организации “Экоправо”, станция в Левихе не всегда работает и даже в случае работы нейтрализует в лучшем случае только четверть стоков.

“У нас постоянно идет отключение воды, электроэнергии, и в этом проблема, – признает отключение станции Ирина Орлова, замдиректора начальника филиала ГКУ “Уралмонацит” в поселке Левиха. – Приготовление известкового молока в это время не идет, а именно оно используется для нейтрализации металлов и шахтной кислой воды”.

Пруд-отстойник тоже не справляется со своей задачей: он переполнен и нуждается в очистке.

“Дальше по течению ручья в полутора-двух километрах находится река Тагил, – показывает Волегов на высохшие деревья вокруг рудника. – Это то, что происходит, если стоки из рудников не нейтрализовать: они оказывают такое воздействие на окружающую среду”.

“Часть стоков нейтрализуется, часть не нейтрализуется. Но все они потом из этого пруда-отстойника выпускаются и двигаются в сторону реки Тагил, а потом в Леневское водохранилище, которое было признано аварийным в связи с этой шахтой, – рассказывает Волегов. – А далее все попадает в тагильский водоем, из которого берут воду для горячего водоснабжения Нижнего Тагила”.

Нейтрализация шахтных вод только на Левихинском руднике ежегодно обходится свердловскому бюджету в 25-27 миллионов рублей или около $360 тысяч по текущему курсу. Но это лишь треть от того, что необходимо для оптимальной работы, говорят чиновники. Совсем закрыть рудник и законсервировать выработки региону, по их словам, не дают федеральные власти.

“Мы уже обращались в федеральное правительство с просьбой включить данный рудник в перечень объектов ранее накопленного экологического ущерба, – говорит Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. – Но на данный момент это проблематично – в силу того, что этот рудник до конца не был выработан. Там на балансе до сих пор есть и золото, и медь, и серебро, и цинк – металлы федеральной группы”.

В этом году после того, как внимание к руднику привлекли СМИ, в Левихе должно начаться первое полномасштабное изучение состояния рудника и его подземных вод. Но такая Левиха на карте Свердловской области не одна: только в одном этом регионе есть минимум семь опасных для природы объектов.