Россия пыталась повлиять на результаты референдума об отделении Шотландии – доклад британских депутатов

21.07.2020, 8:37, Новости дня

Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом говорится в докладе комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности, написало 20 июля издание The Telegraph.

Авторы доклада считают, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет.

Комитет назвал попытку Кремля разделить Великобританию в 2014 году “первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы”.

Выводы из 50-страничного доклада, составленного после 18-месячного расследования, заставят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона занять более жесткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину, пишет издание.

Доклад будет обсуждаться в парламенте Британии сегодня.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев.

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года, однако несколько раз переносился. 29 октября 2019 года Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

В октябре 2019 года Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году.

3 ноября Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии.