 

Россия пыталась повлиять на результаты референдума об отделении Шотландии – доклад британских депутатов

21.07.2020, 8:37, Новости дня

Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом говорится в докладе комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности, написало 20 июля издание The Telegraph.

Авторы доклада считают, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет.

Комитет назвал попытку Кремля разделить Великобританию в 2014 году “первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы”.

Выводы из 50-страничного доклада, составленного после 18-месячного расследования, заставят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона занять более жесткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину, пишет издание.

Доклад будет обсуждаться в парламенте Британии сегодня.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев. 

Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года, однако несколько раз переносился. 29 октября 2019 года Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

В октябре 2019 года Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году.

3 ноября Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

06.07 / На Камчатке существенно сократилась площадь лесных пожаров

29.05 / Режим полной самоизоляции на Камчатке продлили до 11 июня

12.05 / Фигуристка Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

03.07 / Премьер-министр Франции Филипп ушел в отставку

11.06 / Директора ТЭЦ-3 в Норильске арестовали

16.06 / Россия нарастила добычу золота

20.05 / «Северная верфь» анонсировала спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»

17.07 / Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

11.05 / В Подмосковье ограничения для работы предприятий продлены до 18 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска