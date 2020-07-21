 

В новый бюджет ЕС включили 5 млрд евро для пострадавших от Brexit стран

21.07.2020, 8:30, Новости дня

Новый семилетний бюджетный план ЕС включает создание фонда в 5 млрд евро для стран, наиболее пострадавших от выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

«Brexit стал очень тяжелым вызовом для всех нас. Я особенно приветствую решение о создании резервного фонда объемом до 5 млрд евро для стран, наиболее пострадавших от Brexit», – передает ТАСС слова Мартина.

Ирландия является одной из стран, которая в силу своего географического положения рискует понести наибольший экономический ущерб от выхода Великобритании из ЕС.

Соединенное Королевство покинуло ЕС с 1 февраля 2020 года, однако до конца 2020 года продолжает действовать переходный период, в рамках которого страна продолжает оставаться частью единого рынка. С 2021 года Великобритания прекращает все свои выплаты в бюджет Евросоюза, который в результате потеряет свыше 11 млрд евро в год.

Напомним, ранее во вторник главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после коронавируса.





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