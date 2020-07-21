 

Харламов пошутил о разводе с Асмус

21.07.2020, 8:30, Новости дня

Блогер Данила Поперечный опубликовал видео с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

На кадрах, опубликованных в Twitter, Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx

— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

«Развелся!», – сказал шоумен, указав рукой на Дворцовый мост.

Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», – написал пользователь @_Gallandec.

«Гарик, поздравляю!», – добавил @andreyvasin67.

Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха установлен в России

30.06 / В МИД Украины ждут официальной реакции Франции на визит французских евродепутатов в аннексированный Крым

19.05 / КРЭТ опроверг связь смены руководства УПЗ с горящими аппаратами ИВЛ

16.07 / В Грузии возмущены заявлением российского МИДа

29.05 / У рака свои планы: как оперируют в Москве онкобольных с ковидом

18.07 / Глава МИД Китая заявил об утрате Штатами разума, нравственности и доверия

25.06 / Псковский губернатор заявил об историческом значении поправок в Конституцию

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

15.05 / Онлайн-акция «Бессмертный полк» набрала свыше 11 млн просмотров

28.06 / Der Spiegel – премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска