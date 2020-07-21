Харламов пошутил о разводе с Асмус
21.07.2020, 8:30, Новости дня
Блогер Данила Поперечный опубликовал видео с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
На кадрах, опубликованных в Twitter, Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.
Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx
— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020
«Развелся!», – сказал шоумен, указав рукой на Дворцовый мост.
Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.
«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», – написал пользователь @_Gallandec.
«Гарик, поздравляю!», – добавил @andreyvasin67.
Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.
Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет