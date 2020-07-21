Харламов пошутил о разводе с Асмус

21.07.2020, 8:30, Новости дня

Блогер Данила Поперечный опубликовал видео с юмористом Гариком Харламовым, на котором тот пошутил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

На кадрах, опубликованных в Twitter, Харламов стоит на корме катера, идущего по Неве вдоль Дворцовой набережной Петербурга.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx

— Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

«Развелся!», – сказал шоумен, указав рукой на Дворцовый мост.

Пользователи в комментариях под роликом предположили, что юморист прибыл в Петербург лишь ради этой шутки.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно», – написал пользователь @_Gallandec.

«Гарик, поздравляю!», – добавил @andreyvasin67.

Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.