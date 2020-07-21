Лидеры ЕС впервые договорились о размещении долговых обязательств

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21.07.2020, 8:30, Новости дня

Лидеры Евросоюза (ЕС) впервые в истории договорились размещать общие долговые обязательства для финансирования восстановления экономики после пандемии, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Макрон заявил, что «все лидеры ЕС согласились с необходимостью размещения общих займов и общего погашения этих займов для финансирования восстановления (экономики)», передает ТАСС.

Также он написал в Twitter, что считает историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану.

Премьер-министр Испании Педро Санчес счел сделку «отличным соглашением для Европы и Испании», передает РИА «Новости».

«Сегодня мы закладываем основы для реагирования на кризис COVID-19, не забывая о завтрашнем дне. Мы начинаем путь к великой модернизации, ставя Европу туда, куда она заслуживает: на передний план, не оставляя никого позади», – сообщил Санчес в Twitter.

Напомним, во вторник главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после коронавируса.

Встреча на уровне президентов и премьеров была рассчитана на сутки-двое, но в итоге растянулась почти на пять дней. Камнем преткновения стало согласование пакета помощи странам, пострадавшим от распространения нового заболевания.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие сложности возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета.





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