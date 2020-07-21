Роспотребнадзор сообщил о неизменности генома коронавируса в стране

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21.07.2020, 8:16, Новости дня

Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России. Они не претерпели значительных изменений за время циркуляции вируса в стране, сообщили в ведомстве.

«На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там отметили, что каждый месяц осуществляется чтение 150 геномов вируса. Кроме того, проводится углубленный генетический анализ для выявления возможных мутаций.

«Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», – добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в июне Китай раскрыл перед ВОЗ геном найденного на рынке в Пекине коронавируса.





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