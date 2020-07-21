Уронившие софит журналисты покалечили Светлану Светличную

21.07.2020, 8:09, Разное

Советская и российская актриса Светлана Светличная пожаловалась на то, что съемочная группа одного из телевизионных каналов покалечила ее. Во время съемки интервью на 80-лентюю артистку упала установка, державшая софит, Светличная призналась, что до этого никогда не испытывала подобной боли.

Изначально актрисе предлагали провести съемки в квартире, но после случая с кражей 600 000 рублей, она отказалась впускать сотрудников телеканала. Тогда съемочная площадка была оборудована возле подъезда. Однако за техникой безопасности никто не следил, из-за чего на ногу Светлане Светличной упала установка, удерживавшая софит. Удар пришелся прямо на коленку, актриса навсегда запомнила свой крик, поскольку никогда такую боль не ощущала.

Вместо извинений съемочная группа быстро собрала вещи и уехала. Тогда Светлана Светличная позвонила гендиректору Гильдии актеров кино РФ Валерии Гущиной. Через несколько дней к актрисе приехал представитель телеканала с цветами и конвертом, в котором находилось 15 000 рублей. Артистке предлагали госпитализацию, но она отказалась, сославшись на то, что ей не с кем оставить кота.