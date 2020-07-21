 

Дегтярев выразил намерение сохранить объем средств на нацпроекты в Хабаровском крае

21.07.2020, 8:08, Новости дня

Объем средств, выделяемых Хабаровскому краю на реализацию нацпроектов, должен быть сохранен, а по некоторым статьям – приумножен, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев сообщил журналистам после прилета в Хабаровск, что «мы с (президентом России) Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи, через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам», передает ТАСС.

«Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края и приумножить по отдельным статьям», – добавил он.

Дегтярев отметил, что ему предстоит напряженная работа. Он намерен динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и посещать предприятия.

Напомним, во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск. Накануне Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Грузия пригласила российских экспертов убедиться в безопасности лаборатории Лугара

06.06 / “Полицейское насилие”. Трамп стал героем карикатуры Charlie Hebdo

02.07 / Мать оставила ребенка в ломбарде в Москве

02.07 / Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших

13.07 / Мнения: Хабаровское дело – привет из 90-х

13.05 / Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным

12.05 / Зеленский назначил в Нацсовет по ТВ пресс-секретаря “Квартала 95”

15.05 / Коронавирус не угрожает безвизу Украина – Евросоюз 

01.07 / Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

01.06 / В Пекине раскусили план Трампа создать антикитайский альянс, расширив G7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска