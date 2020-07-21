 

Мнение: О несметных богатствах России

21.07.2020, 8:01, Разное

Поговаривают, что причина стойкой нелюбви Запада к России всего одна. И её зовут отнюдь не Владимир #Путин – признанный и главный нарушитель мирового порядка, установившегося после окончания «холодной войны». Всё несколько прозаичнее.

Вот понятная и наглядная карта.


Кликабельно

Автор уверяет, что перелопатил десятки источников, чтобы польстить России составить оценку природных богатств. Которая в итоге вышла довольно спорной: например, российское Минприроды оценивает рыночную стоимость всех природных ресурсов России, от полезных ископаемых, до зверья и растительности, в 102,66 трлн рублей – около 2 трлн долл. по тогдашнему курсу. Расхождение больше, чем на порядок сложно объяснить всего лишь несовпадением методик.

Тем не менее, и 2 трлн долл. – солидная сумма. Хотя не все минеральные ресурсы, например, можно отнести к извлекаемым. Опять же, арктическая зона РФ – это пока больше terra incognita. Не исключено, что там полезных ископаемых больше, чем считают сейчас.

Как бы то ни было, вы верите, что именно из-за огромной минерально-сырьевой базы коллективный Запад не даёт России спать спокойно?

Или всё-таки виноват Путин?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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