 

Палата представителей Конгресса США ужесточила санкции против российских газопроводов

21.07.2020, 7:48, Новости дня

Палата представителей Конгресса США в понедельник единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).

Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении данных проектов, передает ТАСС.

В поправке речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.

Напомним, 16 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток – 2» достроят, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов.





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