Загадочный шум Нунавут, из-за которого в этом регионе пропали киты и тюлени

21.07.2020, 7:39, Разное

Нунавут это канадская территория, площадь которой составляет 2 миллиона квадратных километров, на которых проживает всего 40 тысяч человек, в основном инуиты.

Даже в наше время инуиты по большей части живут за счет охоты на морских обитателей в проливе Фери и Хекла, который отделяет Баффинову Землю от материковой части Канады.

Пролив заполнен льдом, но он кишит морской жизнью и в его льду множество отверстий (полыньи) для дыхания, проделанных тюленями.

До 2016 года этот регион жил своей спокойной и размеренной жизнью, которая практически не менялась на протяжении последних нескольких тысяч лет. Но в 2016 тут произошло что-то странное.

Охотники инуитов стали сообщать о необычном гуле или "пингующем звуке", который казалось исходит откуда-то подо льдом, возможно со дна. На протяжении всего лета 2016 года этот странный гул был слышен в проливе Фери и Хекла.

Хотя явление выглядело странным само по себе, позже выяснилось, что вскоре после его появления в этом регионе загадочным образом стали исчезать морские животные. Охотники инуиты быстро заметили, что пролив, ранее кишевший жизнью, стал практически пустым.

Это звучало очень пугающе, потому что пролив Фери и Хекла является частью миграционного маршрута для гренландских китов и некоторых видов тюленей. Согласно отчетам, которые были представлены членом парламента Нунавут Полом Куассом, до 2016 года подобных проблем с животными в проливе ни разу не наблюдалось.

Проблема звучала очень серьезно. Из-за сокращения численности морских животных под угрозу попадала традиционная охота инуитов, многие из которых принципиально придерживаются старинного образа жизни и не хотят жить в городах, покупая мясо в магазинах.

Чтобы выяснить причину странного гула, канадские власти отправили в район пролива Фери и Хекла большую группу специалистов, в том числе там было два специалиста по акустике. Группа должна была с помощью приборов попытаться зафиксировать звук и его источник, а также расспросить местных жителей о том, когда и где они слышали загадочный гул.

При этом до сих пор, по прошествии уже четырех лет, о результатах, полученных этой командой, ничего не известно. По крайней мере в прессу об этом ничего не попало.

Кое-что известно о результатах другой экспедиции, которую организовали ВВС Канады, отправив в район пролива военный самолет с экспертами. У них было подозрение, что "пингующий звук" могла издавать вражеская подлодка, однако ничего подобного там обнаружено не было.

При этом эксперты с самолета смогли лично наблюдать то, что на льдах пролива было очень мало тюленей, в основном моржи, хотя обычно пролив кишмя кишел тюленями разных видов.

В наши дни нет никакой достоверной информации о том, вернулись ли киты и тюлени в воды пролива Фери и Хекла, то есть ушла ли неведомая угроза из этих мест, или это явление продолжается и власти страны просто засекретили все сведения о нем.

Теории

Нелегальные разработки

Это одна из самых популярных теорий, в соответствии с которой в районе пролива Фери и Хекла проводились какие-то нелегальные работы по добыче полезных ископаемых. Это могло бы объяснить загадочный гул, который мог быть работой сонара, а также малое количество животных, которых отпугнули бы такие работы.

Самой подозреваемой компанией стала "Baffinland Iron Mines Corporation", так как они ранее проводили гидролокационные исследования в близлежащих районах. Однако представитель компании на вопрос журналиста резко заявил, что они не проводили в проливе никаких работ и что у них даже нет подходящего оборудования для подобного.

2. Военные подводные лодки

Данная теория была предложена канадским правительством и хотя доказательств ей найдено не было, она и сейчас является одной из популярных. Уверяется, что из-за глобального потепления регион Нунавут и конкретно пролива все больше освобождается ото льда и таким образом открываются новые морские пути.

Таким образом для иностранной подводной лодки в наше время не будет большой проблемой незамеченной проникнуть в территориальные воды Канады со стороны Нунавут. Эта теория также объясняла бы и уход животных, так как подводная лодка (или несколько лодок) распугали бы их.

3. Теория мегалодона

Это, безусловно, самая интересная теория. Она гласит, что в воды пролива в 2016 году вторглась некая крупная морская тварь и именно из-за нее тюлени и киты кинулись врассыпную прочь из пролива.

Под подозрение чаще всего подпадала доисторическая и ныне вымершая гигантская акула мегалодон и даже были предположения, что она вполне способна создавать гудящий звук для охоты на тюленей и китов, чтобы сбить их с толку.