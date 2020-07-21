В России предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию

21.07.2020, 7:38, Разное

16 июля 2020

SERGEY KONKOV/TASS

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 15 миллионов рублей для владельцев интернет-ресурсов и провайдеров за отказ удалять запрещенную в РФ информацию.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Ответственности за неисполнение требований удалить или ограничить доступ к запрещенной в РФ информации сейчас в законодательстве нет, говорится в пояснительной записке, что “порождает правовую неопределенность” и “создает условия, способствующие нарушению законодательства”.

Депутаты приводят данные о том, что зачастую удалением информации не занимаются крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами Росссии. Так, по состоянию на апрель этого года есть 20 тысяч случаев неудаления информации в сервисах YouTube, Twitter, Instagram и Facebook, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона Кодекс об административных правонарушениях дополнят новой статьей, по которой за первое нарушение юрлица могут получить штраф до 4 миллионов рублей, за второе – до 8 млн.

Штрафы до 15 миллионов депутаты предлагают ввести за неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотиков.

Для физлиц штрафы варьируются от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 тысяч до 800 тысяч.

В прошлом году в РФ приняли закон о “суверенном интернете”. Основная его цель, декларируемая российскими властями, – обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети.

Согласно этому закону, маршрутизация трафика в РФ будет перестроена так, чтобы сократить объем данных, передаваемых за рубеж. Закон также предусматривает новый подход к блокировке интернет-ресурсов – не по IP-адресам (ее можно легко обойти), а с помощью технологии DPI, которая позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Критики закона говорили о том, что его введение приведет к подорожанию товаров и услуг, а также к падению скорости интернета для конечных пользователей.