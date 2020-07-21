Русский язык как обоснование войны

21.07.2020, 7:37, Разное

18.07.2020

Почему любые попытки легализовать русский язык на территории Украины и других стран, несут в себе смертельную опасность?

Любые попытки снижения роли государственного украинского языка на законодательном уровне, в том числе и в пользу русского языка, следует рассматривать как идеологическую диверсию, попытку искусственного создания в стране гражданских конфликтов и противоречий, разрушения украинских ценностей, украинской государственности и обоснования очередного военного нападения на Украину.

Не стоит забывать, что 4-я мировая гибридная война Путина против коллективного запада и Украины, это, в первую очередь, война смыслов, ценностей и понятий.

4-я мировая гибридная война Путина представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер, направленных на уничтожение Украины как государства и геополитической реальности.

Путинская РФ предпринимает беспрецедентные меры по разрушению украинской государственности. Особенно стоит отметить тот факт, что сейчас динамика агентурно-подрывной деятельности Путина в Украине накануне планируемого им в районе 17 сентября 2020 года военного вторжения находится на наивысшем уровне. И задачи агентурно-подрывной деятельности Путина, как раз так и состоят в том, чтобы усугублять имеющиеся и создавать новые противоречия ради создания оснований для захвата свободных территорий Украины.

Поэтому любые антиконституционные действия, которые делают шаг назад от конституционного курса евроатлантической и европейской интеграции, в условиях внешней агрессии и оккупации части суверенных территорий, являются недопустимыми и должны жестко пресекаться спецслужбами и правоохранительными органами.

В Конституции Украины, украинский язык является единым государственным языком. В сложившейся геополитической реальности, необходимо законодательно обеспечить защиту и развитие в Украине украинского языка.

Русский язык — это лингвистический рудимент, доставшийся Украине впоследствии трехсотлетней российско-советско-российской оккупации. В этом контексте русский язык не подпадает под Европейскую хартию региональных языков.

Стоит напомнить, что Путин и его коллективная ОПГ российской агрессией против Украины и оккупацией суверенных украинских территорий, в своих решениях и высказываниях считают Украину не государством, а российской территорией, недоразумением, возникшим после распада СССР.

Общеизвестно, что для Путина русские и украинцы это один народ и в этой его воображаемой конструкции украинцы, как отдельный народ не существуют.

Стало быть попытки замещения в Украине украинского языка русским языком следуют рассматривать во взаимосвязи с другим событием: предоставление гражданам Украины в упрощенном порядке российского гражданства.

Важно знать о том, что документированные российскими паспортами граждане Украины, для РФ являются не украинскими, а российскими гражданами. Таких «граждан Украины», РФ не считает гражданами Украины. Россия, безусловно, ведет статистику количества выданных паспортов гражданам Украины.

Обратите внимание на нормы российской военной доктрины и обнуленной Путиным Конституции.

Военная доктрина РФ гласит:

«В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…. формирования Вооруженных Сил могут оперативно использоваться за пределами Российской Федерации».

«Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время: защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации от вооруженного нападения на них».

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

В постановлении Совета Федерации N 48-СФ от 1 марта 2014 года, которое давало разрешение Путину напасть на Украину указывалось о защите «граждан Российской Федерации, наших соотечественников».

Напомнить, как все начиналось?

В понимании Путина «общероссийской культурной идентичностью», пронизано все постсоветское пространство.

Как только ослабнет значение украинского языка в пользу русского языка, а количество выданных гражданам Украины российских паспортов перевалит за двухмиллионный рубеж и при этом российским агентам в Украине удастся дестабилизировать общественно-политическую обстановку, Путин обязательно нападет, и будет убивать украинцев уже на новых украинских территориях.

Тем более, что сейчас для Путина не существует никаких внешних сдерживающих факторов.

Иными словами, любые законодательные поощрения в Украине русского языка на деле обернутся смертями и массовыми убийствами украинцев.

Ситуацию с русским языком, равно как и с любым советско-российским рудиментом (например, демонтажом памятника Конева в Праге), Путин и его ОПГ используют как очередной повод для провокаций и нападений под легендой защиты своих «ценностей».

Любой политический, общественный, либо религиозный деятель, продвигающий и (или) пропагандирующий в Украине российские нарративы, должен немедленно подпадать под оперативную разработку украинских спецслужб на предмет осуществления подрывной деятельности в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта. Для эффективной борьбы с российской вражеской агентурой требуется принятие Закона Украины «О противодействии российской агрессии».

Первоочередные задачи обороны в 4-й мировой гибридной войне, это борьба в тылу с вражеской агентурой, которая должна быть системной, профессиональной и постоянной, а также стать целью всего украинского общества и государства.

Юрий ШУЛИПА