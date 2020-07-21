 

Гривна существенно подешевела по отношению к основным валютам

21.07.2020, 7:35, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 24 копейки: с 27,36 грн/$ до 27,60 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 33 копейки: с 31,26 грн/€ до 31,59 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,82 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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