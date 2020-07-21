Гривна существенно подешевела по отношению к основным валютам
21.07.2020, 7:35, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 июля.
Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 24 копейки: с 27,36 грн/$ до 27,60 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 33 копейки: с 31,26 грн/€ до 31,59 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,82 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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