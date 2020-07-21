 

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

21.07.2020, 7:35, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь в районе Мироновского, Шумов, Орехово, Новотошковского, Причепиловки, Попасной и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – вблизи Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного.

“Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

Зведення станом на 07:00 21 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення20 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 20. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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