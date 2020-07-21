 

Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск

21.07.2020, 7:30, Новости дня

Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42), передает РИА «Новости».

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, сообщили в правительстве края.

Тем временем в пресс-службе правительства региона сообщили, что представление нового врио губернатора Хабаровского края правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).

Сообщалось, что представит его заместитель полпред президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Юрист нашел в отчетах штабов Навального явные противоречия

08.06 / Появилось видео спасения застрявшего в окне кота

07.07 / МИД России: мы утратили доверие к США как к контрагенту

28.05 / Украина прошла пик эпидемии коронавируса – Национальная академия наук

04.07 / У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

23.06 / В РФ выдвинули встречные требования к Украине за Крым

24.06 / Посол рассказал, как на статью Путина отреагировали в Германии

10.05 / Песню «День Победы» на своих родных языках исполнили более 1 млн человек

29.06 / Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

27.05 / ЦБ возобновил продажу валюты после праздников в США и Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска