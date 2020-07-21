Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск

21.07.2020, 7:30, Новости дня

Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании «Россия» должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42), передает РИА «Новости».

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, сообщили в правительстве края.

Тем временем в пресс-службе правительства региона сообщили, что представление нового врио губернатора Хабаровского края правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск).

Сообщалось, что представит его заместитель полпред президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Президент также встретился с Дегтяревым и предложил ему занять пост губернатора.