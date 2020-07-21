 

Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

21.07.2020, 7:17, Разное

Голливудский актер Джонни Депп необычным образом преподнес дорогое колье модели Кейт Мосс, он спрятал его между ягодиц. По словам артиста, это произошло в 1994 году, когда между ними разгорелся бурный роман.
По воспоминаниям Джонни Деппа, в тот период модель его очень поразила. Они приехали в отель «Шато Мармон», где использовали все 63 номера для занятия сексом. А в день рождения Кейт Мосс актер наполнил ванну шампанским. Но самым странным подарком оказалось дорогое колье, которое Джонни Депп спрятал между ягодиц.

Однако не обошлось в их романе без курьезного случая. Однажды к ним в номер вызвали сотрудников полиции. Они обнаружили, что помещение было разгромлено, а Кейт Мосс находилась в состоянии алкогольного опьянения. Джонни Депп оправдывался, что беспорядок устроился броненосец, но никаких зверей в номере найти не удалось.





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