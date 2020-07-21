 

Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса

21.07.2020, 7:16, Новости дня

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова, сообщил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции – готова», – передает ТАСС со ссылкой на «АиФ» слова Цаликова.

Напомним, в понедельник Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.





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