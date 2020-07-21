В споре о семилетнем бюджете ЕС победили «бережливые» страны

21.07.2020, 7:08, Новости дня

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после коронавируса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Сделка есть!» – передает ТАСС слова Мишеля.

«Исторический день для Европы!» – написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», – сообщил Мишель.

«У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», – передает РИА «Новости» слова премьера Бельгии Софи Вильмес.

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры в течение четырех дней вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС.

Ожидается, что итоги будут официально обнародованы главами Евросовета и Еврокомиссии по окончании пленарного заседания.

«Пленарное заседание завершено, далее последует пресс-конференция президента Евросовета и главы Еврокомиссии по договоренности о многолетнем финплане и плану восстановления», – сообщил секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Перед началом пленарного заседания Мишель сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

Согласно проекту этого документа, Мишель предложил снизить с 500 млрд до 390 млрд евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. При этом сумма займов вырастет до 360 млрд.

Таким образом президент Евросовета пошел на уступки лидерам «бережливой четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

Мишель заявил, что впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам.

Принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые увязаны с финансированием ЕС. Отметим, что Венгрия и Польша выступали категорически против увязывания соблюдения норм правового государства с выделением финансирования в рамках фонда восстановления.

Напомним, встреча на уровне президентов и премьеров была рассчитана на сутки-двое, но в итоге растянулась почти на пять дней. Как отмечала Deutsche Welle, камнем преткновения для европейских лидеров стало согласование пакета помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие сложности возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета.



