Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

21.07.2020, 7:08, Новости дня

Стоимость проезда по всей новой трассе Москва – Казань для легковых автомобилей составит около 1 тыс. 600 рублей или 2,5 рубля за километр, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 рублей за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 рублей. за км – 1 тыс. 600 руб. (за всю трассу)», – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1» слова Петушенко.

При этом Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 – полностью новое строительство. Автодорога позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, тогда как сейчас этот путь занимает более 10 часов.

Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» – масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая.

Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Казань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алма-Ата – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган составляет более 8 тыс. километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр – КНР и 2192 километра – по России.

10 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ ставит задачу ввести в эксплуатацию трассу Москва – Казань уже в 2024 году.