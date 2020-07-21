В Харькове на пути строительства дороги через “Барабашово” установили палаточный городок
21.07.2020, 6:31, Новости дня
20 июля в Харькове прошла акция протеста против строительства дороги через территорию торгового центра “Барабашово”, более 100 активистов установили две палатки и заявили, что не уберут их, пока не будут соблюдены все законодательные нормы, сообщает “Depo.Харьков”.
Активисты направили своих представителей в городской совет с коллективным обращением. Протестующие требуют провести общественные слушания и экологическую экспертизу, а также экспертизу урбанистов. Они считают, что дорога не решит транспортную проблему в Харькове, а приведет к транспортному коллапсу.
По словам активистов, через час после начала акции сотрудники Нацполиции потребовали документы, заявляли, что люди не имеют права там находиться, пытались взять письменные объяснения с участников и только после прибытия правозащитников и журналистов покинули палаточный городок.
На территории торгового центра продолжается возведение баррикад, которые должны остановить строителей, пишет портал.
Фото: kh.depo.ua
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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