Предвыборный штаб Трампа обвинил TikTok в шпионаже за американцами

21.07.2020, 6:30, Новости дня

Обращаясь к американцам, предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что китайское приложение TikTok следит за ними.

«TikTok шпионит за вами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как сообщила команда Трампа, TikTok «поймали с поличным». Приложение «отслеживает», что у пользователей «в буфере обмена данными в телефоне», заявили в штабе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США.