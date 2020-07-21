Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии

21.07.2020, 6:23, Разное

В республике повторяются события 2010 года, считает Лукашенко. Тогда в декабре на центральные площади белорусских городов вышли несогласные с итогами выборов. Произошли столкновения с полицией, многие участники несанкционированных акций были приговорены к тюремному заключению.

В декабре 2010 года Белоруссию пытались поставить на колени путем политического давления, организации беспорядков и санкций, оценил те события Лукашенко. По его мнению, сейчас ситуация повторяется.

Глава государства уверен, что протестующие пытаются ослабить правительство и свергнуть нынешнюю власть. Политик призвал силовые органы быть готовыми к подавлению беспорядков.

Напомним, что накануне в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о проблемах со здоровьем у президента. Якобы у Лукашенко случился гипертонический криз. Другие предположили, что у главы государства инсульт.

Подтверждений этим сообщениям нет. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла заявления. “Не дождетесь”, – цитирует ее радиостанция “Эхо Москвы”.

Усатый "художник" Лукашенко показал сколько процентов он собирается нарисовать себе на президентских выборах.

Беларусы, готовьтесь к бою за свою страну! pic.twitter.com/bdnOtsqRgV

— Մιtαuskαs �������� (@A_Vit_) July 19, 2020

9 августа пройдут выборы президента Белоруссии. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата, среди них – политический активист Светлана Тихановская, супруга известного блогера.

Ранее от предвыборной гонки был отстранен бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Александр Лукашенко обвинил его в причастности к финансовым махинациям.