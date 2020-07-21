Обидевшийся Федор Добронравов отказался работать в Театре Сатиры за 1 млн рублей

21.07.2020, 6:09, Разное

После 15 лет работы в Театре Сатиры актер Федор Добронравов решил уволиться из него, коллеги считают, что он обиделся на руководство учреждения. Кроме того, не удержала его даже зарплата в размере 1 млн рублей, отметила заведующая труппой театра Бронислава Чунихина.

Ранее Федор Добронравов работал в театре только в те дни, когда он был свободен от съемок в кино или сериале. Актер приносил руководству расписание и вместе с директором Театра Сатиры они решали, когда он будет выступать на сцене. Но когда артисту стало плохо с сердцем руководство предложило выплачивать ему зарплату в размере 1 млн рублей, однако для этого от него требовали сосредоточиться на работе в театре.

Тогда Федор Добронравов решил отказаться от выдвинутых ему условий. Руководство попросило написать его заявление, что зарплату он будет получать по факту отработанных в театре дней, но в данном случае она значительно сокращалась. После этого актер решил уйти из театра, многие сочли, что он обиделся на урезание доходов.