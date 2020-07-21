Вода в Крыму — только для богатых

21.07.2020, 6:05, Разное

Как сословность влияет на водоснабжение сел на полуострове.

В Крыму засуха. К сезону 2020 года регион подошел с полуопустевшими водохранилищами. Но если в городах ситуация с водой пока стабильна, в селах людям совсем нечего пить: колодцы высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен. Проекты буксуют из-за проблем с финансированием. Но вода почему-то доходит до потребителя, когда речь идет о чиновниках и олигархах.

Колодец в селе Нахимово. Фото предоставлено Натальей Пряжениковой

Село Нахимово в Красногвардейском районе Крыма больше напоминает хутор: два десятка домов разбросаны в степи меж полей. Живет здесь всего около 60 человек, и уже 20 лет у них нет водопровода. Пьют жители Нахимово из единственного почти пустого колодца. «Колодец старый, — говорит местная жительница Наталья Пряженикова. — На балансе ни у кого не стоит, никто за него не отвечает.

Уровень воды с каждым годом падает, сейчас воду набираем с красными червями и тиной. Она пахнет сероводородом».

После присоединения Крыма к РФ у нахимовцев появилась надежда: власти пообещали построить новый водовод (скважина с пригодной для питья водой расположена всего в трех километрах от села).

«В советские времена водовод был, но в 90-х старые асбестоцементные трубы разобрали, пообещав заменить на новые, да так и бросили, — поясняет Наталья. — В прошлом году местные власти заказали новый проект, который получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Было выделено финансирование — 7,5 млн рублей. Уже к лету нам обещали питьевую воду».

Но в назначенный срок работы не начались. Из переписки с властями выяснилось, что местная администрация не успела провести конкурс на строительство в срок, поскольку в свежеразработанном проекте обнаружились грубые недочеты.

«Скважина находится на 1200 метров дальше, чем указано в проекте, —поясняет Владислав Пряжеников, муж Натальи. —Технические условия на подключение к электроэнергии не были соблюдены».

Пока проектировщики несколько месяцев исправляли свои же ошибки, деньги на водовод у села забрали.

Жители села набирают воду для скота. Фото предоставлено Натальей Пряжениковой

«Согласно "дорожной карте", торги на строительство должны были состояться до 15 марта, —продолжает Наталья. — Но из-за проблем с проектом сроки затянулись. В предыдущие годы на такие задержки никто не обращал внимания, но в этом из-за ситуации с коронавирусом власти Крыма потребовали вернуть финансирование в бюджет республики».

К запуску строительства в Нахимово все готово, уверяет глава Восходненского сельского поселения, к которому относится Нахимово, Олег Кондратюк.

Глава затруднился назвать фирму, занимавшуюся разработкой проекта.

— Это был Ридван «с материка», — неуверенно говорит Кондратюк по телефону.

— Это название компании? Простите, можно уточнить ИНН?

— Это не компания, это имя человека, который все решал…

Судя по технической документации на сайте госзакупок, официально проектом водовода в Нахимово занималась компания «Деймос-Проджект» из Симферополя. Согласно данным системы «Контур-фокус», в портфеле компании контракты на 8,2 млн рублей — на ремонт зданий, тротуаров и даже кладбищенской ограды. Директор фирмы Сергей Богатиков уверяет, что и сельскими водоводами компания тоже занималась. По его словам, проектирование стоило около 200 тысяч рублей (обнаружить контракт на сайте госзакупок не удалось).

Когда будет восстановлено финансирование, власти сельского поселения не знают. «Мы боимся, что водовод нам в этом году не построят, — сетует Наталья Пряженикова, — и неизвестно, сколько мы еще будем жить без воды. У нас в селе две многодетные семьи: приготовить, постирать, помыться — все из колодца. Люди огороды не сажают, скотину почти не держат — воды нет».

В соседнем Севастополе десятки лет живут без воды почти 1300 жителей сел Гончарное и Резервное. Еще при Украине им обещали провести водовод из Байдарской долины, питающей водой весь Севастополь — в этой долине расположено единственное в городе Чернореченское водохранилище.

Жители села Гончарное решают проблему с водой по-разному (в кадре — водовоз у магазина). Фото: Екатерина Резникова, для «Новой»

С переходом Крыма в Россию водоснабжение сел признали приоритетной задачей и включили в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2022 года, по которой на Крым выделили почти 1 трлн рублей. В 2014 годупервую очередь водовода оценили предварительно в 57,8 млн рублей.

Но спустя шесть лет строительство так и не началось. И даже проект до сих пор не закончен. Прошлым летом он споткнулся об экологическую экспертизу.

«Нужно было спилить около 5 тысяч деревьев вдоль трассы водовода, — рассказал «Новой» глава ТОС села Гончарного Игорь Паньков. — Но Севприроднадзор отказался выдавать положительное заключение».

«Пройти» экологов удалось лишь к январю 2020 года. Сейчас проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Когда начнется строительство, неизвестно.

Вид на долину и село Гончарное. Фото: Екатерины Резникова, для «Новой»

«Смета кажется огромной — почти 1000 рублей на каждого жителя Гончарного и Резервного, — объясняет Паньков. — Но этот водовод даст стимул к развитию всей Байдарской долине. Будут обновлены 4 насосные станции, которые подают воду в половину расположенных в долине сел».

В конце мая в Гончарном и Резервном разгорелся скандал. Подвозимой водоканалом воды — 51 литр на человека раз в неделю — из-за жары стало не хватать, а вода в колодцах села из-за засухи почти исчезла. Успокаивать селян приехал сам директор водоканала Севастополя Николай Перегуда,

со старта упрекнувший местных жителей в том, что ему приходится ежегодно тратить на подвоз питьевой воды 3 млн рублей в год.

При этом в 2019 году городской водоканал потратил десятки млн рублей на другой водовод в Байдарской долине — из села Родниковое в село Колхозное, где постоянно проживает всего 5 человек. Труба длиной около 5 км и диаметром 150 мм была проброшена прямо по реликтовому можжевеловому лесу. Строительство началось в марте 2019 года и длилось несколько месяцев, трассу прокладывали «на глаз», без проекта и согласований, сказали «Новой» сотрудники водоканала и местные жители.

Водопровод брошен прямо через лес. Фото: Екатерина Резникова, для «Новой»

То, что водовод строился без проекта, подтверждает сайт госзакупок: разработка документации началась в апреле и закончилась в ноябре 2019 года, когда водовод уже функционировал.

Официально труба ведет в детский лагерь «Горный». Но местные жители и сотрудники водоканала говорят, что строился водовод по личному распоряжению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, у которого в селе Колхозном свой интерес. Овсянников заядлый охотник, а в Колхозном расположен гостевой дом «Узунджа» — штаб-квартира известной в регионе группы компаний «Эллада», аффилиаты которой во времена Украины распоряжались третью всех лесов Севастополя — около12 тыс га охотничьих угодий и рекреационных зон.

При Овсянникове ''дочкам'' «Эллады» удалось без конкурса взять в аренду 3800 га лесов заказника Байдарский по цене 7 копеек в год за гектар. Аренда была оформлена незаконно, поскольку распоряжаться землями особо охраняемых природных территорий без разрешения Минприроды РФ власти города не могли. Лишь к середине 2020 года Генеральной прокуратуре РФ удалось оспорить эти договоры в судах.

Перед заключением договоров в составе учредителей арендаторов лесов появилась новая фигура — Павел Сырцев из Кировской области, где Овсянников в начале нулевых трудился федеральным инспектором. А в Севприроднадзоре, подписавшем незаконные договоры, работал другой «человек Овсянникова» — Виталий Леготкин из Удмуртии. После увольнения с поста чиновника он стал директором одной из ''дочек'' «Эллады».

Колодец в Колхозном. Фото: Екатерина Резникова, для «Новой»

Овсянников, в бытность свою губернатором, щедро тратил бюджетные средства на благоустройство арендованных «Элладой» земель. В 2018 году на деньги Севастополя были проведены работы по строительству лесных дорог и мест отдыха в заказнике Байдарский — тогда траты списали на подготовку выездного слета международного детского центра «Артек». Тем же летом за деньги города была обновлена дорога в село Колхозное, куда спустя 9 месяцев был протянут несогласованный водовод.

Дорога в Колхозное, проложенная при Овсянникове. Фото: Екатерина Резникова, для «Новой»

Еще один «частный» трубопровод водоканал Севастополя провел в урочище Батилиман, к бывшей базе отдыха «Мыс Айя». А в апреле 2020 года водоканал начал строить в Байдарской долине цех по розливу бутилированной питьевой воды. Судя по расположению площадки, упаковывать воду в пластиковую тару будут из скважин села Родниковое.

«Это несправедливо, — говорит Игорь Паньков. — В Байдарской долине сосредоточены водные ресурсы, питающие весь Севастополь. Но сами жители долины доступа к воде и скважинам не имеют». По словам Панькова, воду в Гончарное и Резервное водоканал возит 3 раза в неделю, но ее все равно не хватает, ведь нормы — 51 литр на человека — для летнего Крыма явно недостаточно.

Екатерина Резникова

— специально для «Новой»