 

Мнение: О плевке в Хабаровск

21.07.2020, 5:55, Разное


Фото © ТАСС.

С точки зрения стороннего наблюдателя, вся череда последних событий в Хабаровске – и демонстративный арест теперь уже экс-губернатора Сергея Фургала со странными обвинениями, и управленческий паралич на фоне многодневных и многотысячных протестов, и тем более выбор варяга на замену популярному краевому политику – всё это одна сплошная цепь ошибок и промахов. Что для политики просто недопустимо. Закрадывается подозрение, что за всем этим стоит чей-то хитрый план, ведь не может же федеральная власть действовать настолько нелепо и топорно.

План, разумеется есть. Но даже и его существование не отменяет управленческой топорности, явленной в Хабаровске. Увы, годы как бы стабильности разучили чиновников УВП Администрации президента действовать в условиях действительно массовой протестной активности, когда на акции выходят те самые разъярённые 5%, а не просто горстка недовольных.

В итоге же и арест Сергея Фургала, и последующее увольнение его с должности «по недоверию», и назначение не имеющего управленческого опыта Михаила Дегтярёва смотрятся как плевок федерального центра в региональных жителей. Политик с реальным электоральным рейтингом в 3%, эпатажный депутат – автор законопроекта о запрете доллара и банный партнёр стареющего лидера ЛДПР Владимира Жириновского явно не обладает теми компетенциями, которые нужны для управления сложной провинцией на окраине. А само его назначение, состоявшееся по понятиям: регион де-факто остался «за Жириновским», говорит лишь об одном. Главой Хабаровского края на год сделали клоуна, под прикрытием которого регионом будет руководить полпредство, а правильные пацаны обделают свои делишки. Так это и считывают сейчас хабаровчане.

С очки зрения региональной политики – это дно. Но вот последнее ли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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