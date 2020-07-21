Крестный отец Ефремова не склонен считать актера преступником
21.07.2020, 5:53, Разное
Крестный отец актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, признался, что не считает его преступником. По словам режиссера Василия Мищенко, настоящий преступник тщательно готовится к преступлению, следит за жертвой, а этого его крестник не делал.
Василий Мищенко вспомнил случай из своей жизни. Оказалось он тоже однажды сел за руль, будучи пьяным, и попал в аварию. Но с тех пор он перестал пить, поскольку ему дали шанс исправиться и переосмыслить свою жизнь. Крестный отец полагает, что Михаилу Ефремову тоже выпал шанс попытаться исправиться.
Крестника Василий Мищенко называет уважительно относящимся к вере, однако без грехов тот обойтись не может, а когда их совершает, то непременно мучается и кается, поскольку Ефремов, добавил его крестный отец, является «совестливым и ранимым человеком». Ведь он не сбежал с места преступления и не стал отрицать своей вины.
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