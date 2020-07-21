VOAэкспресс 20 июля 2020

21.07.2020, 5:46, Новости дня

Space Exploration Day

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю Дня космонавтики, который отмечается в США 20 июля.

«В этом году празднование Дня космонавтики совпало с началом новой эры в освоении человеком космоса, – заявил президент. – После девятилетнего перерыва американские астронавты снова отправились в космос с американской земли на ракетах. Кроме того, миссия SpaceX Demonstration Mission 2 стала первым пилотируемым запуском НАСА, когда впервые в истории коммерческая компания отправила людей на орбиту».

Санкции против Кадырова

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Как поясняется в заявлении Помпео, данное решение «связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

Перчатка-переводчик

В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса создали перчатку, которая преобразовывает жестовый язык в речь.

Вакцина

Предварительные результаты испытания вакцины ChAdOx1 nCoV-19 вызвали у ее создателей определенный оптимизм. У 90% участников клинических испытаний выработались антитела после получения одной дозы. 10 человек получили двойную дозу препарата, после чего антитела были обнаружены у каждого из них.