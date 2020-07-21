Мнение: “Угроза реванша”

21.07.2020, 5:20, Разное

Про угрозу реванша Порошенко и Ко.

"Угроза реванша"

В последние недели на Украине оживилась тема «угрозы реванша» со стороны Порошенко, «Европейской солидарности» и прикормленных нациков. Об этом говорит оппозиция, «Слуга народа» и даже такой знатный «реваншист» как Михаил Саакашвили. После назначения Турчинова главой кампании Порошенко начал культивироваться образ возможного реванша националистических и неонацистских сил, которые на фоне обвала рейтингов Зеленского и «Слуги народа» смогут вернуться к власти.

И действительно – рейтинги Зеленского и его партии осыпаются по мере того, как «мудрый украинский избиратель» начинает понимать, что его в очередной раз обманули, а «новая команда», если чем и отличается, помимо невыполненных обещаний, так это нелепой болтологией. А ведь на носу местные выборы, которые могут стать первым серьезным электоральным ударом по «Слуге народа», зафиксировав падение рейтинга де-юре и усилив позиции как «Европейской Солидарности», так и «Оппозиционной платформы». Так как в экономике и социальной сфере существенных изменений не предвидится, а ситуация с коронавирусом продолжает оказывать на общество угнетающий эффект, Зеленский и его спонсоры пытаются мобилизовать свой электорат угрозой «реванша Порошенко», дабы сыграть на контрасте – мол, мы, конечно, не очень, но посмотрите на них. Они же хотят силой захватить власть.

Этот тезис в «Слуге народа» уже использовали, когда пытались скормить обществу и депутатам собственной партии назначение Авакова, который, если помните, позиционировался как фактор, который помешает «перевороту Порошенко». И вот, прошел год, и тот же самый прием используют для мобилизации электората перед предстоящими выборами, дабы замедлить падения рейтингов партии и Зеленского.

При этом ссылки на то, что за Порошенко к власти снова рвутся нацисты, особенно смешон, так как эти деятели себя прекрасно чувствуют и при Зеленском, и «Слуге народа». Особо непонятливым, вроде «Партии Шария», это доходчиво объяснили патриотичными ударами в табло со стороны людей, которых крышует Аваков и новое руководство СБУ.

Может быть, Порошенко несет с собой дальнейшее усиление давления на русский язык? Ну, как бы и без него языковой закон прекрасно приняли, продолжая следовать по прибалтийскому сценарию с превращением русскоязычных в унтерменшей. Законопроект Бужанского, направленный на защиту прав русскоязычных, сами же «Слуги народа» благополучно похоронили в Верховной раде.

Может быть, при реванше Порошенко активизируется война на Донбассе и будут поставлены препятствия для прекращения войны? Ну так и Зеленский с этим отлично справляется, боевые действия идут не прекращаясь, Минские соглашения никто и не думал выполнять, риторика «Слуги народа» и самого Зеленского на 90% повторяет риторику Порошенко и «Европейской солидарности».

Так что, думается, перед нами классический бумажный тигр, где обе стороны рассчитывают на свой гешефт. Зеленский и его политтехнологи запугивают общество реваншем Порошенко, чтобы замедлить свое собственное падение, а Порошенко эти рассказы про его грядущий реванш позволяют оттягивать возможную посадку, так как грядущие 4 месяца для него будут особо опасными, поскольку администрация Трампа продолжает давить на Киев, чтобы там дали ход делу Порошенко-Байдена, по которому Порошенко может сесть в тюрьму, а Байден проиграть выборы в США.

Какова же на деле вероятность реванша Порошенко? Несмотря на некоторый рост популярности «Европейской солидарности» (за счет поглощения электората разлагающегося «Голоса»), у Порошенко остается огромный антирейтинг, с которым может поспорить лишь с Тимошенко. Именно этот антирейтинг обеспечил заоблачные цифры Зеленского на президентских выборах, и именно он обеспечит значительный отток голосов от Зеленского отнюдь не к Порошенко, а к другим оппозиционным партиям, вроде той же «Оппозиционной платформы». На выборах «Европейская солидарность» вряд ли сможет получить большинство. Ее потолок – 2-3-я по численности фракция в парламенте.

Вариант же с захватом власти через улицу на текущем этапе нереален в силу того, что большая часть нацистских группировок подчиняется отнюдь не Порошенко, а администрация Трампа вряд ли поддержит такой майдан со стороны подельника Байдена. С другой стороны, если на ноябрьских выборах в США победит Байден, то ситуация может измениться, и Демократическая партия США вполне может поддержать «ротацию власти» на Украине, поддержав «проверенного» Порошенко – либо на выборах, либо через политическую ликвидацию Коломойского и Зеленского с усилением влияния креатуры Сороса на украинскую политику. Вот этот вариант «реванша» вполне возможен и вероятен, но зависит он, скорее, не от рейтинга Зеленского, а от исхода выборов в США. Для Порошенко победа Трампа выглядит практически приговором, так как если Трамп останется на еще 4 года, то Зеленскому и его окружению будет крайне трудно отказать Трампу в раскручивании дела «Бурисмы» и махинаций Байдена-Порошенко.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/ugroza-revansha/ – цинк