 

США решили доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли

21.07.2020, 5:08, Новости дня

Новейший ровер Persevirense доставит на Марс имена 11 млн землян, сообщил замглавы НАСА Томас Зурбухен.

Запуск Persevirense запланирован на 30 июля, передает РИА «Новости».

Зурбухен заявил: «Perseverance несет наши надежды и мечты». Он рассказал, что 11 млн человек «со всего мира отправили свои имена, чтобы отправиться» на Марс. Замглавы НАСА сказал, что Perseverance «возьмет с собой» на Марс «всех нас».

В рамках акции «Отправь свое имя на Марс» имена землян, решивших принять в ней участие, поместили на три чипа, установленных на алюминиевой плашке на Persevirense.

Если запуск пройдет успешно, Perseverance окажется на Марсе в феврале. Он должен вести наблюдения за окружающей средой и осуществить ряд научных экспериментов.

НАСА рассчитывает, что Perseverance возьмет образцы грунта, которые удастся вернуть на Землю. В связи с этим миссию считают «первым шагом к полетам на Марс и обратно».





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