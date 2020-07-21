Уральского схимонаха Сергия оштрафовали на 18 тысяч рублей за возбуждение ненависти и вражды

21.07.2020, 5:01, Разное

Суд Верхней Пышмы Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей за видеоролики с проповедями. Трансляция заседания велась в официальном паблике суда во «ВКонтакте».

Суд постановил, что в роликах, которые с помощью своих сторонников записывал и выкладывал в интернет схимонах, содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти (ст. 20.3.1 КоАП), а также розни по национальному признаку. Кроме того, суд нашел там и призывы игнорировать режим самоизоляции.

Заседание прошло без схигумена, его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Она отметила, что не знает, почему отец Сергий не пришел. Защитница считает, что схигумен исполнял свой служебный долг, никого не оскорблял и не призывал к противозаконным действиям. Ранее она защищала его по другому административному делу, когда священника судили за злоупотребление свободой информации.

В начале июля церковный суд лишил отца Сергия сана за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. Это случилось после того, как он вместе со своими сторонниками занял Среднеуральский монастырь. Клирика также оштрафовал и светский суд — на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе. Судам предшествовали призывы схимонаха Сергия не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию и публичное предложение президенту Путину сложить полномочия.

Юлия Баталова

Новая газета

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