 

США: парламентские выборы в Сирии – несвободные и несправедливые

21.07.2020, 4:42, Новости дня

CША считают состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы в Сирии несправедливыми и несвободными, подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус, «[сирийский президент] Башар Асад хочет представить эти сомнительные выборы как успех против предполагаемого западного заговора, но в действительности это просто очередной шаг в длинной череде управляемого Асадом голосования, при котором у сирийского народа нет реального выбора».

Кроме того, документ содержит напоминание о том, что сирийцы, проживающие за пределами страны и составляющие почти четверть населения Сирии, имеют права голоса, но не могут проголосовать. Более 5 миллионов беженцев было изгнано из страны в результате «беспощадной войны режима против собственных граждан».

«Сирия не видела свободных и справедливых выборов с тех пор, как партия Асада пришла к власти», – констатировала Ортагус.

Госдепартамент сообщает о наличии достоверной информации о том, что на избирательных участках в Сирии сотрудники раздавали бюллетени, заранее заполненные в пользу кандидатов от правящей партии.

Выборы в Сирии должны быть свободными и справедливыми; они должны проходить под надзором ООН, подчеркивает внешнеполитическое ведомство США. Пока эти условия не будут выполнены, международное сообщество будет рассматривать эти выборы как фальсифицированные, отмечается в заявлении Госдепартамента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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