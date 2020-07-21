 

Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

21.07.2020, 4:42, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник о возобновлении проведения пресс-брифингов рабочей группы по коронавирусу в Белом доме в связи с ростом количества заражений по всей стране.

«Я думаю, что это отличный способ донести информацию до общественности, – заявил Трамп, обращаясь к журналистам в Овальном кабинете. Он сказал, что брифинги, скорее всего, начнутся во вторник. Президент надеется рассказать о прогрессе в медицине в борьбе с пандемией, включая вакцинирование и терапию.

Пока что неизвестно, будет ли президент отвечать на вопросы журналистов в ходе брифингов, как он делал это в прошлом, или же вместе с Трампом на вопросы прессы будут отвечать вице-президент Майк Пенс и эксперты в области здравоохранения.

Трамп недавно подверг критике Энтони Фаучи, главного эксперта страны по инфекционным заболеваниям, назвав его «немного паникером» в интервью Fox News. Однако президент добавил: «У меня с ним прекрасные отношения».

В Белом доме было прекращено проведение пресс-брифингов рабочей группы по коронавирусу с участием президента в конце апреля.

На прошлой неделе старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй публично призвала президента вновь проводить брифинги.

«Рейтинг одобрения его действий в отношении пандемии был выше, когда он находился на подиуме», – заявила Конуэй.

Рейтинги одобрения Трампа повысились в первые месяцы пандемии коронавируса в США, но начали снижаться в апреле.

Решение возобновить брифинги в Белом доме было принято менее чем через неделю после того, как Трамп объявил о существенных изменениях в своем предвыборном штабе – президент решил сменить руководителя своей избирательной кампании.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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