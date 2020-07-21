Мнение: Третий субъект в двусоставной Федерации – Хабаровск

21.07.2020, 4:25, Разное

Почти 3 года назад написал, оказывается, почти пророческий пост. Дам отрывки:

“В принципе, само слово «федерация» в названии «РФ» можно было бы смело упразднять, если бы не одно исключение. Есть в России один регион, который стоит наособицу: у него не изымают все доходы в пользу Центра, там не хозяйничают федеральные структуры, главу этого региона Москва не может сместить по щелчку пальцев, а намеки в духе «не подать ли вам в отставку» там не будут поняты. Этот регион – Чечня.

…

Кстати, сейчас власти РНФ оказывают всевозможное давление на Украину с тем, чтобы они признали «федеративность», то есть приняли в состав Украины ДНР и ЛНР на правах «субъектов». Как бы кто ни относился к такой перспективе и к самим ДНР/ЛНР, надо признать, что в этом случае Украина действительно стала бы «федерацией» в подлинном смысле слова – так как получила бы в своем составе территории, население которых готово защищать их (то есть свою!) самостоятельность от центральных федеральных властей с оружием в руках.

Только так и создаются федерации. Настоящие федерации. Не законами, придуманными в тиши кабинетов – а волей тех, кто живет в «регионах», на «территориях». Если эта воля, конечно, вообще есть. Нет воли – нет и федерации. Как на 95% территории нашей РнФ (то есть Российской не-Федерации).

Чечню и чеченцев в России, как известно, никто не любит. Они, мол, дикари, а мы умные и культурные. Дикари, однако, добились для себя такого статуса, о котором умным и культурным не приходится и мечтать. И не от избытка ума и культуры, конечно. А потому что трусы.

И еще один, совсем уж печальный вывод: если регионы России никак не сопротивляются, даже намеком не выказывают никакой готовности хоть как-то защищать свою самостоятельность и своих избранных руководителей – значит, в регионах попросту все мертво. Там в буквальном смысле НЕКОМУ сопротивляться – нет ничего местного, “корнями уходящего в почву”. Что плохо, в частности, и для Центра тоже – ведь “опираться можно только на то, что оказывает сопротивление”.

https://sapojnik.livejournal.com/2487163.html

Ну вот, трех лет не прошло – и, как говорил Великий Комбинатор, лед тронулся!