Гончарук: Я не $100, чтобы всем нравиться

21.07.2020, 4:20, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал, что не может нравиться всем.

“Надо быть собой. Вот когда ты пытаешься лепить из себя кого-то другого, ты чувствуешь себя дискомфортно, у тебя возникают какие-то проблемы с этим, ты думаешь, как кто что-то подумает… Я не $100, чтобы всем нравиться. Тут надо спокойно. Человек, особенно занимающий высокий пост, должен выглядеть достойно. На мой взгляд, то, каким образом я себя вел, не бросает тень ни на государство, ни на статус государственных органов. За нас точно не было стыдно. А по поводу каких-то особенностей моего стиля, коллег можно судить много. Как говорят, на каждый товар свой покупатель. То есть на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому я абсолютно спокойно ко всему отношусь. Более того, я считаю, что государственная служба – это штука достаточно консервативная. И поэтому отдельные элементы консерватизма в нашем потоке креатива не помешают”, – подчеркнул Гончарук.

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Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.

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