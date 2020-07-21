Мнение: ТТХ УДК типа 23900

21.07.2020, 4:18, Разное

Первые ТТХ УДК проекта 23900.

Водоизмещение – 25.000 тонн

Длина – 220 метров

Ширина – 33 метра

Скорость хода – 22 узла

Дальность плавания – 6.000 морских миль

Автономность – 60 суток

Экипаж – 320 человек

Перевозка десанта – до 1000 человек

Перевозка техники – до 75 единиц

Высадочные средства – 6 десантных катеров

Вертолетная группа – более 20 вертолетов

Вооружение корабля:

– 100 мм артиллерийская установка А-190,

– 3 зенитных ракетных артиллерийских комплекса «Палаш»

– 2 ЗРК «Панцирь-МЕ».

Стоимость постройки около 40 млрд. рублей (80 млрд. за 2 штуки).

Планируемой ввод в боевой состав – середина 20х годов (в 2019-м году назывались даты 2025-й для первого УДК и 2026-й для второго).

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Для любителей сравнивать с "Мистралями".

ТТХ УДК типа "Мистраль".

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MISTRAL

Тоннаж (стандартный) 16 500 тонн

Тоннаж (полный) 21 300 тонн

Тоннаж (предельный) 32 300 тонн

Длина наибольшая 199 м

Ширина по ватерлинии 32 м

Высота 64,3 м

Высота борта на уровне полетной палубы – 27 м

Осадка (с ГАС) 6,42 м (при водоизмещении 22600 тонн)

Бронирование нет

Силовая установка:

– 3 дизель-генератора «Вяртсиля» 16 V32 (6,2 MВт)

– 1 дизель-генератор «Вяртсиля» 18V200 (3,3 MВт)

– 2 винторулевые колонки Alstom Mermaid (7 MВт)

Мощность 20 400 л. с. (15 MВт)

Винты 2 x 5-лопастных

Скорость максимальная 19 узлов

Скорость крейсерская 18 узлов

Дальность плавания:

– 10 800 км (5800 миль) на 18 узлах (33 км/ч)

– 19 800 км (10 700 миль) на 15 узлах (28 км/ч)

Автономность плавания 30 суток

Экипаж 177 человек (20 офицеров) + 481 человек морской пехоты

Вооружение

Радиолокационное вооружение: 2 навигационные РЛС DRBN-38A Decca Bridgemaster E250, РЛС обнаружения целей MRR3D-NG

Зенитное вооружение: 2×2 ПУ ЗРК Simbad, 2 30-мм артустановки Breda-Mauser, 4 12,7-мм пулемета «Браунинг»

Авиационная группа: 16 тяжелых вертолётов или 32 легких вертолёта

Стоимость – порядка 600 млн. евро за штуку (контракт был подписан в 2011-м году на 1,2 млрд. евро за 2 штуки)

http://bastion-karpenko.narod.ru/Mistral.html – цинк

Сами Мистрали были куплены Египтом в 2016-м году и ныне входят в состав египетского флота под названиями "Анвар Садат" и "Гамаль Абдель Насер".

Французы при разрыве контракта с РФ были вынуждены выплачивать неустойку + продавать "Мистрали" Египту со скидкой. РФ затем поставила Египту для них вертолеты Ка-52.