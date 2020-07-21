Мнение: Президент Путин забыл про 10000: “Где августовские на детей?!”

21.07.2020, 4:15, Разное

Звонит мне многодетный отец (у него четверо) и возмущенно говорит:

– Ну где новое обращение твоего(!) Путина и мои августовские 40 тысяч на детей?! Я привык уже за два месяца. Президент совсем забыл что ли?!

Понятия не имею, почему ко мне такие претензии. Я с Путиным даже не знаком. И тем более, я им не владею.

Дальше еще интереснее.

Оказывается, целые “профсоюзы”, наученные ушлыми адвокатами, многодетные семьи, и даже цыганские общины, где по 14(!) детей в семьях (140 тысяч в месяц), массово пишут письма в различные органы и инстанции, требуя донести до президента информацию, что ждут августовские выплаты на детей. 10000, как в июне и в июле. Но теперь уже в августе. Притом, что народ-то работает уже многий.

Есть также совсем интересное предложение. Закрепить эту норму в законе навсегда. На каждого ребенка – по 10000 рублей в месяц. Минимум. До 16 лет. А лучше – до 18. В принципе, было бы здорово. Почему нет? Если бы бюджет был резиновым и денег было так много, что премьер-министр Мишустин сказал бы: “Деньги есть. Держаться можно за нас, за государство”. Но увы – РФ так глубоко запустила руку в закрома Родины, что тратит уже Резервный фонд, заняло у крупного бизнеса (отдавать не будет, те плачут), распродает золото – стало крупнейшим экспортером в мире, а раньше только покупало на внутреннем рынке, лишь бы в условиях Идеального шторма экономики остаться на плаву.

Нет, я, конечно, двумя руками за – чтобы на детей платили такое пособие. И к цыганам, и многодетным, в отличие от многих-многих россиян, отношусь абсолютно без предубеждений. И вообще дети – это здорово. Но, рожая детей (а я так обожаю своего сына, что хочу теперь еще двух-трех малышей), надо же осознавать – потянешь ты вырастить достойного человека и не скатиться в полную нищету всей семьей, или “здравствуйте, дети”, но “добро пожаловать всем вместе в Черную Африку”, на самое социальное дно.

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