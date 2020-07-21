 

За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

21.07.2020, 4:08, Новости дня

В период с января по май численность населения Украины сократилась на 116,7 тыс. человек, сообщил украинский госстат.

По данным на 1 июня, численность населения составила 41,785 млн человек (за такой же период в 2019 году – 42,03 млн). При этом на Украине на 100 умерших приходится 48 рожденных, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала статистику, согласно которой за последние 25 лет население Украины сократилось более чем на четверть.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / МИД отреагировал на сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

20.06 / Беларусь: выборы на фоне арестов

27.06 / Сильнейшие наводнения затопили зачищенные от лесов области Украины

27.05 / Ученые назвали странную особенность коронавируса

12.07 / Süddeutsche Zeitung – Меркель и Макрону будет трудно примирить Сербию и Косово

18.05 / Анонсирован игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

18.05 / Путин и Эрдоган обсудили разработку вакцин от коронавируса

14.05 / На спикера Рады подали в суд за принятие закона о банках

20.06 / Арахамия: Шкарлета могут назначить врио министра образования

01.07 / Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска