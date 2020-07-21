За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

21.07.2020, 4:08, Новости дня

В период с января по май численность населения Украины сократилась на 116,7 тыс. человек, сообщил украинский госстат.

По данным на 1 июня, численность населения составила 41,785 млн человек (за такой же период в 2019 году – 42,03 млн). При этом на Украине на 100 умерших приходится 48 рожденных, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала статистику, согласно которой за последние 25 лет население Украины сократилось более чем на четверть.