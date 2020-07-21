 

Мнение: Кремль не услышал протестующих в Хабаровске?

21.07.2020, 4:01, Разное

Если бы я работал в Кремле и узнал, что вместо Фургала хотят назначить более другого члена ЛДПР, предложил бы отправить в Хабаровск Владимира Жириновского и всю думскую фракцию партии в полном составе. Чтобы Жириновский и К поговорили с людьми, успокоили, убедили прекратить протестовать… Тогда можно было узнать реальный авторитет ЛДПР в Хабаровске. И просчитать, как примет Хабаровск Михаила Дегтярева (на снимке – второй справ).

Но в Кремле решили иначе. Потому что, по всей видимости, кремлевским кадровикам не пришло в голову, что Фургала выбрали губернатором не потому, что он член ЛДПР, а потому что он свой, местный, не варяг…. И это, скорей, Фургал добавил в регионе популярности ЛДПР. А не ЛДПР Фургалу.

В общем, не удивлюсь, если Хабаровск не примет Михаила Дегтярева. И на досрочных выборах губернатора прокатит назначенца Кремля… И город снова начнет протестовать. Потому что протестующие не требовали назначить им вместо Фургала кого-то из ЛДПР. Они требовали вернуть Фургала в Хабаровск и судить его судом присяжных не в Москве, а именно в Хабаровске.

Как не крути, но в Кремле не услышали протестующих в Хабаровске…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин





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