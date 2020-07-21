Столичные полицейские потребовали снять плакат «Свободу Ивану Сафронову»

21.07.2020, 3:55, Разное

…со здания офиса «Яблока».

Сотрудники правоохранительных органов потребовали снять плакат с надписью «Свободу Ивану Сафронову» со стенда, размещенного на здании московского офиса партии «Яблоко». Об этом в своем фейсбуке рассказал руководитель пресс-службы политического объединения Игорь Яковлев.

Стенд, который московские правоохранители сочли «пикетом». Фото: Игорь Яковлев

В офис партии на улице Пятницкой пришла майор полиции Одинцова в сопровождении еще одного сотрудника. Она заявила, что висящий на специальном стенде баннер, является «несогласованным с властями пикетированием». Майор отметила, что для подобного «пикета» представители московского «Яблока» использовали «возведенную конструкцию», которая требует согласования городских властей.

Работники офиса процитировали сотруднице правоохранительных органов положения закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которому пикет предполагает наличие граждан, имеющих средства наглядной агитации. Майора это не убедило: «А плакат что, птичка принесла?» — возразила она. Впрочем, после появления юриста партии Одинцова ушла, пообещав вызвать сотрудников офиса «для разбирательства». Баннер остался на месте.

Ранее на этом стенде регулярно висели плакаты с политическими требования и баннеры в поддержку тех, кто подвергся неправомерному преследованию со стороны правоохранителей. Так, например, летом прошлого года на здании представители московского «Яблока» разместили баннер с надписью «Свободу Голунову».

Напомним, бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене. Следствие считает, что он якобы передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ чешской спецслужбе. Сам журналист свою вину отрицает, коллеги уверены в его невиновности. Материалы дела засекречены.