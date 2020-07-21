Создан препарат, который убивает клетки рака молочной железы

21.07.2020, 3:50, Новости дня

Американскими учеными был создан уникальный препарат, который может оказывать влияние на агрессивные раковые клетки молочной железы.

По словам специалистов, после применения новый препарат не будет иметь побочных эффектов. Уникальное лекарственное средство сможет нейтрализовать смертельные злокачественные опухоли. Новый препарат эксперты относят к классу наноматериалов, по причине содержания в нем молекул, которые связываются с помощью донорно-акцепторного взаимодействия.

Отличительной особенностью препарата является то, что он ориентирован на адресную доставку веществ в процессе фотодинамической терапии. Подобный метод является более безопасным, чем химиотерапия или хирургическое вмешательство. Предназначение нового лекарства в том, чтобы снижать риск последствий от химиотерапии, через которую сегодня проходят более 80% пациентов.