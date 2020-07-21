Специалисты занимаются разработкой аккумуляторов нового поколения для смартфонов

21.07.2020, 3:50, Новости дня

Международная команда ученых занимается разработкой натриевых аккумуляторов нового поколения для смартфонов.

По мнению ученых, натрий может стать достойной заменой литию. Как утверждают специалисты, такой аккумулятор будет иметь высокую энергоемкость. В создании экспериментального образца примут участие специалисты Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.

Ученые считают, что их разработка будет отличаться дешевизной и превосходить литий-ионные аккумуляторы по емкости. По словам ученых, в будущем можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут по емкости соответствовать или даже превосходить литий-ионные аккумуляторы.