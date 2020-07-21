Болтон – РФ была и остаётся важнейшим внешним фактором в венесуэльском кризисе

21.07.2020, 3:42, Новости дня

Комментируя своё прошлогоднее заявление о наличии у Вашингтона планов военного вторжения в Венесуэлу, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью ABC заявил, что такой вариант действительно существовал, но он не был основным. «И русские, и китайцы и особенно кубинцы должны были знать, что мы не позволим им установить ещё одну военную базу на этом континенте», — пояснил он. Болтон также добавил, что РФ была и продолжает оставаться важнейшим внешним фактором в венесуэльском кризисе.



Reuters

США не позволят России, Китаю или Кубе установить военную базу в Венесуэле, об этом в интервью испанской газете ABC заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Комментируя заявление, сделанное им в мае 2019 года, о наличии у Вашингтона планов по военному вторжению в Венесуэлу, Болтон отметил, что подобного исхода не исключали ни он, ни президент США Дональд Трамп.

«Это не было нашим первым вариантом, но он существовал, — подчеркнул бывший советник по нацбезопасности. — И русские, и китайцы и особенно кубинцы должны были знать, что мы не позволим им установить ещё одну военную базу на этом континенте. На самом деле, по-моему, степень оппозиционных настроений против Мадуро среди венесуэльского народа столь велика, что требуется лишь немного помощи извне, немного давления на Мадуро. Нам нужно продолжать идти этим путём».

По словам Болтона, РФ продолжает оставаться важнейшим внешним фактором в венесуэльском кризисе.

«С одной стороны, я думаю, у них был определённый интерес в нефтяной сфере и в сфере финансов, — заявил экс-советник Трампа, объясняя, почему российские власти в прошлом году решили помогать венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. — По-моему, они были и остаются сегодня важнейшим внешним фактором этого кризиса. С другой стороны, русские чётко осознавали, что их более масштабное внедрение в Венесуэлу может привести к укреплению позиций на всем континенте и позволит им создавать проблемы в Южной Америке, на Карибских островах, возле Панамского канала, Кубы и Никарагуа. Венесуэла, очевидно, гораздо более крупная страна с нефтью и с большим количеством ресурсов. Это очень заманчивая цель для России».