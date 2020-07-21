Помпео рассказал о помощи США другим странам в условиях пандемии

21.07.2020, 3:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул усилия США по поддержанию демократии, добросовестного управления и прав человека при реагировании на пандемию коронавируса в мире.

«Общества, которые уважают и защищают права человека, основные свободы, демократические институты и верховенство закона, лучше всего способны прозрачно и эффективно реагировать на кризисы, – подчеркнул госсекретарь. – Уважение прав человека, а также участие всего общества являются необходимыми элементами реагирования на кризисы в сфере общественного здравоохранения. При реагировании на эпидемию COVID-19 правительства не должны использовать болезнь в качестве предлога для притеснения людей или идей».

«Авторитарные режимы плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с кризисом, вызванным этой пандемией. В демократических обществах, где люди вольны критиковать и комментировать … в свободных условиях существуют ученые и журналисты. Именно эти общества обеспечат правильный результат … Именно здесь мы видим истинное преимущество свободы, и я уверен, что в ближайшее время это увидит и весь мир», – отметил госсекретарь.

В своем заявлении Помпео отметил, что правительство США использует двустороннюю и многостороннюю дипломатию, помощь иностранным государствам и другие внешнеполитические инструменты и ресурсы для продвижения демократических норм и борьбы с авторитарными реакциями на пандемию COVID-19.

Госсекретарь Помпео указал, в частности, на меры, принимаемые Соединенными Штатами в отношении ряда стран.

Госдепартамент призвал власти Азербайджана гарантировать, чтобы действия, предпринимаемые в ответ на COVID-19, не использовались для подавления гражданского общества, оппозиции или общественных обсуждений. Помпео напомнил, что власти Азербайджана были замечены в подавлении оппозиционных настроений.

В Молдове оказанная Вашингтоном помощь позволила приобрести защитные маски, перчатки и антисептики для пяти независимых местных СМИ, чтобы они могли продолжать свою работу в безопасном режиме.

Госдепартамент осудил угрозы насилия со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением пандемии, а также решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, в неблагоприятном свете освещающие меры реагирования на пандемию.

Касаясь ситуации в Украине, Госдепартамент осудил демонизацию уязвимых групп. Мэр Киева призвал изгнать из города представителей народности рома, утверждая, что они нарушают карантинные ограничения. Кроме того, США оказали юридическую помощь журналистам и активистам в Украине, поясняя особенности законов о чрезвычайном положении и карантинных ограничений на свободу слова.

В Узбекистане Госдепартамент продвигает права журналистов свободно выражать свое мнение, в том числе критиковать измененный уголовный кодекс, который предусматривает наложение огромных штрафов или тюремное заключение на срок до трех лет за распространение ложной информации о COVID-19.