Демократы в Конгрессе обеспокоены «иностранной кампанией дезинформации»

21.07.2020, 3:40, Новости дня

По мнению руководства Демократической партии, Конгресс США, стал, по-видимому, одной из мишеней ведущейся из-за рубежа кампании дезинформации, направленной на предстоящие президентские выборы президента и на деятельность законодателей. Об этом говорится в письме, направленном директору ФБР Кристоферу Рэю лидерами демократов в Конгрессе.

Текст письма, отправленного еще 13 июля, был опубликован только сегодня. Авторы послания выражают серьезную обеспокоенность тем, что Конгресс, по-видимому, является одной из мишеней «согласованной иностранной кампании вмешательства, целью которой является усиление дезинформации для влияния на деятельность Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы в ноябре этого года».

В письме говорится о «серьезной и конкретной угрозе», исходящей от этой дезинформационной кампании, однако угрозы не уточняется.

Авторы послания просят руководство ФБР организовать для них «секретный инструктаж» до августовских каникул Конгресса.

Один из представителей Конгресса заявил, что демократы обратились с посланием в ФБР из-за «накопившихся разведданных». Он не стал подробно обсуждать какие-либо конкретные сообщения разведки, в которых бы высказывались подобные опасения. Другой представитель Конгресса сказал, что вместе с письмом было отправлено секретное приложение, содержащее информацию, полученную из правительственных докладов.

Ни один республиканец письмо не подписал.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник заявил, что в случае избрания он «будет рассматривать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебный акт». В заявлении Байдена отмечается, что ответные действия могут включать санкции, замораживание активов и «разоблачение коррупции».